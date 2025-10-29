Bad Wimpfen (ots) -Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um insgesamt einen Euro, rund 41 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis zu bieten.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt sich.Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro- Milbona Bioland Butter, 250 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76 Euro/Kilogramm) statt 2,79 EuroZusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte¹:- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6147281