Die Analysten von mwb research bewerten die vorgelegten Zahlen von Ceconomy (ISIN: DE0007257503) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 als solide. Der Elektronikhandelskonzern hinter MediaMarkt und Saturn steigerte den Umsatz um 2,8 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro, während das bereinigte Betriebsergebnis mit rund 380 Millionen Euro die zuletzt angepasste Guidance von 375 Millionen Euro leicht übertraf. Besonders das vierte Quartal zeigte sich mit einem Umsatzplus von 4,8 Prozent auf 5,45 Milliarden Euro von seiner starken Seite. Die Experten heben hervor, dass vor allem Computer und Unterhaltungselektronik ...

