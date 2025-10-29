Die Amadeus Fire Group (ISIN: DE0005093108) hat in den ersten neun Monaten 2025 deutliche Rückgänge verzeichnet. Das Unternehmen aus den Bereichen Personaldienstleistungen und Weiterbildung verzeichnete einen Konzernumsatz von 277 Millionen Euro, ein Rückgang um 17,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Rohertrag sank um 22,5 Prozent auf 143 Millionen Euro. Das operative EBITA ging um 79,1 Prozent auf 9,7 Millionen Euro zurück. Dieser starke Rückgang ist allerdings zu einem erheblichen Teil auf Einmaleffekte aus der Restrukturierung des Weiterbildungsanbieters Comcave zurückzuführen, die ...

