Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007) hat in den ersten neun Monaten 2025 ihr bestes Finanzergebnis für einen Neunmonatszeitraum erzielt. Der Vermögensverwalter steigerte seine Nettomittelzuflüsse deutlich und verbesserte seine Aufwand-Ertrag-Relation, seinen Vorsteuergewinn und sein Konzernergebnis sowohl im Quartalsvergleich als auch im Vergleich zum Vorjahr. Mit Nettomittelzuflüssen von insgesamt 40,5 Milliarden Euro einschließlich Cash-Produkte und Advisory Services erreichte die DWS einen neuen Rekordwert für die ersten neun Monate eines Jahres. Das ist höher als die Zuflüsse ...

