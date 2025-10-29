NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Overweight" belassen. Alle Augen seien auf die Telefonkonferenz gerichtet, schrieb Wendy Liu am Mittwoch nach den endgültigen Quartalszahlen. Hier werde vor allem auf Signale zum aktuellen Geschäft sowie zur Auftragslage geachtet./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A1EWWW0

