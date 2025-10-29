Die Straumann Holding AG (ISIN: CH1175448666) hat im dritten Quartal 2025 ein organisches Wachstum von 8,3 Prozent erzielt und damit ihre Position als einer der weltweit führenden Anbieter im Dentalmarkt untermauert. In den ersten neun Monaten belief sich das organische Wachstum auf 9,6 Prozent. Der Umsatz erreichte 602 Millionen Schweizer Franken im dritten Quartal und knapp zwei Milliarden Franken in den ersten drei Quartalen. Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum breit abgestützt war und in allen Regionen außerhalb Chinas robust ausfiel. Europa, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
