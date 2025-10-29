PayPal hat eine wegweisende Partnerschaft mit OpenAI geschlossen und wird in ChatGPT integriert. Erwartungen übertroffen, Prognose erhöht.Den vollständigen Artikel lesen ...
|11:36
|OpenAI's pledge to remain in California helps clear path for potential IPO: report
|11:18
|Altman touts trillion-dollar AI vision as OpenAI restructures to chase scale
|11:15
|ChatGPT wird zur Shopping-Plattform: Paypal-Deal macht Einkaufen im Chat möglich
|OpenAI steigt jetzt auch in den Onlinehandel ein. Ab 2026 sollen Nutzer:innen in ChatGPT nicht nur Kaufempfehlungen erhalten, sondern Produkte auch direkt im Chat bestellen und bezahlen können. Dank...
|11:01
|PayPal Aktie mit starken Zahlen & OpenAI-Partnerschaft - Jetzt Aktien kaufen?
|10:46
|Microsoft-Aktie hebt nach neuer Partnerschaft mit OpenAI ab - Marktkapitalisierung steigt über 4 Billionen
|Microsoft gehört zu den besten Aktien weltweit. Seit 1986 ist der Kurs um sagenhafte 568.000 Prozent gestiegen. Nachdem die Aktie seit dem Jahr 2000 über ein Jahrzehnt lang kaum vorangekommen war, befindet...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|OPENAI LLC
|-
|-
|PAYPAL HOLDINGS INC
|63,53
|+0,40 %