Der Hersteller 1X hat die Vorbestellungen für seinen Haushaltsroboter Neo eröffnet. Das Gerät soll 2026 erscheinen. Echte Autonomie bekommt man für die 20.000 US-Dollar aber noch nicht. Das US-Unternehmen 1X hat auf seiner Homepage den Startschuss für die Vorbestellungen seines humanoiden Roboters Neo gegeben. Wer eine frühe Auslieferung sichern will, kann ab sofort 200 Dollar als rückzahlbare Anzahlung leisten. Die Vollversion soll 2026 erscheinen ...

