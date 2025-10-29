Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Kanada ist zuletzt spürbar zurückgegangen und liegt nun bei unter 1,9%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit befinde sie sich erstmals seit längerer Zeit unter dem angestrebten Zielwert von 2%. Dennoch bleibe die Kerninflation mit 3,1% weiterhin deutlich erhöht. Parallel dazu würden die Geschäftsklimaindices ein eher trübes Bild zeigen. Sie würden weiterhin unter der neutralen Schwelle von 50 Punkten notieren und damit eine gedämpfte wirtschaftliche Dynamik signalisieren. ...

