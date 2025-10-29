Boston (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex (PMI - Purchasing Managers' Index) überrascht für die Eurozone positiv - aus Sicht von Benoit Anne, Anleihe-Experte bei MFS Investment Management, bekräftigt das die soliden Aussichten für das Wachstum in Europa.Kurzfristig sähen die Experten von MFS Investment Management dies als positives Signal für risikoreiche Anlagen in Europa. Vor diesem Hintergrund würden die Experten davon ausgehen, dass die morgige Sitzung der EZB geräuschlos verlaufen werde. Mit anderen Worten: Die Experten würden keine Zinsänderung und auch keine starken politischen Signale erwarten. ...

