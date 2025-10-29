EQS-Ad-hoc: Dierig Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
DIERIG Holding AG wird die Konzernergebnisprognose voraussichtlich nicht erreichen
Augsburg, 29. Oktober 2025 - Die Dierig Holding AG (WKN: 558000 / ISIN: DE0005580005) gibt heute bekannt, dass sie ihre Konzernergebnis-Prognose voraussichtlich nicht erreichen wird. Das Konzernergebnis wird auf Grund des Textilsegments und hier im Wesentlichen auf Grund der Sondereffekte aus einem Lagerumzug sowie einer hiermit im Zusammenhang stehenden Systemumstellung circa ein Viertel bis ein Drittel unter dem Vorjahr liegen; das Konzernergebnis (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Vorjahr betrug €4,4 Mio.
Kontakt
Dierig Holding AG
Kirchbergstr. 23
86157 Augsburg
Tel.: +49 (0) 821 5210 - 0
E-Mail: info@dierig.de
www.dierig.de
Ende der Insiderinformation
