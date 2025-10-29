

Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Nasdaq-100®. Der amerikanische Index verzeichnet im laufenden Jahr ein Kursplus von etwa 22 Prozent und liegt damit, zumindest in seiner lokalen Währung, gleichauf mit dem DAX®. Auch charttechnisch überzeugt der Nasdaq-100®. Zuletzt bewegte er sich einer Seitwärtsrange, doch zum Wochenschluss erreichte der Index ein neues Allzeithoch und durchbrach damit die Seitwärtsbewegung nach oben. Der Aufwärtstrend bleibt somit absolut intakt. Jörg Scherer wird zudem auf saisonale Faktoren eingehen und im Video erläutern, welche Anschlusspotenziale sich aus charttechnischer Sicht ergeben.



HSBC Daily Trading TV vom 28.10.2025: Nasdaq-100® im Chart-Check: Allzeithoch beendet Schiebezone.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



