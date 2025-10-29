DAX zögerlich - Banken glänzen mit Quartalszahlen

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Während der deutsche Leitindex noch nach Orientierung sucht, senden die US-Indizes erste positive Signale: S&P 500 und Nasdaq 100 deuten auf einen freundlichen Handelsauftakt hin. In Asien setzte der Nikkei ein Ausrufezeichen und legte spürbar zu. Die Märkte agieren heute im Spannungsfeld geldpolitischer Entscheidungen und frischer Unternehmenszahlen.
Makroökonomischer Überblick:
In Spanien hat sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal leicht abgeschwächt: Mit einem Plus von 0,6 % gegenüber dem Vorquartal blieb die Dynamik hinter dem Frühjahr zurück, liegt aber im Rahmen der Erwartungen. Die treibende Kraft bleibt die Binnenkonjunktur, während der Außenhandel erneut belastet. Im Fokus stehen heute zwei zentrale Zinsentscheide: Die Bank of Canada wird voraussichtlich ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 % senken. Am Abend folgt die US-Notenbank, die ebenfalls eine Zinssenkung auf 4,00 % anpeilt. Die Fed reagiert damit auf ein zunehmend fragiles Arbeitsmarktumfeld und anhaltende Unsicherheiten durch den Regierungsstillstand.
Im Fokus:
Die UBS zeigte sich zum Handelsstart fester. Die Schweizer Großbank überraschte mit einem Gewinnsprung von 74 % im dritten Quartal. Neben starken Erträgen aus der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking trugen auch aufgelöste Rückstellungen aus zwei Großverfahren zur positiven Bilanz bei. Die Integration der Credit Suisse schreitet voran, und die Bank meldet bereits 10 Milliarden Dollar eingesparte Kosten.
Auch die Deutsche Bank startet mit Rückenwind. Das Frankfurter Institut meldet einen Rekordgewinn und übertrifft die Erwartungen deutlich. Besonders das Investmentbanking glänzte mit einem Ertragsplus von 18 %, während die Aufwand-Ertrags-Relation auf 63 % sank. Ein Wert, der die Zielmarke für das Gesamtjahr bereits unterbietet.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Adyen N.V.
|Bull
|HD0ND2
|7,37
|849,862183 EUR
|2,17
|Open End
|Silber
|Bull
|UN11Y9
|2,55
|45,360238 USD
|16,2
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|HD7P3R
|58,77
|18381,344124 Punkte
|4,11
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2EN1
|6,4
|24870,85406 Punkte
|37,6
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5WBB
|13,66
|22902,537318 Punkte
|17,43
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2025; 10:10 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Infineon Technologies AG
|Call
|UG77TR
|0,43
|48,00 EUR
|9,17
|18.03.2026
|Netflix Inc.
|Call
|UG8U24
|2,03
|1100,00 USD
|3
|16.06.2027
|PayPal Holdings Inc.
|Call
|HD5KZQ
|0,1
|90,00 USD
|10,76
|14.01.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG99PV
|3,66
|140,00 USD
|2,86
|17.06.2026
|NVIDIA Corp.
|Call
|UG2C65
|5,52
|170,00 USD
|2,33
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2025; 10:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Walmart Inc.
|Long
|HD8GFV
|2,59
|92,875093 USD
|10
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|HC2VPR
|17,20
|23,688496 EUR
|5
|Open End
|Schaeffler AG
|Long
|UG6REV
|36,27
|4,647676 EUR
|3
|Open End
|LVMH SE
|Long
|HC3WX4
|1,54
|409,822341 EUR
|3
|Open End
|EssilorLuxottica S.A.
|Long
|UG3UMJ
|12,81
|158,793184 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2025; 10:10 Uhr;
