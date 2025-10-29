Ein neuer Gesetzesentwurf in Frankreich sorgt für Aufsehen in der Krypto-Szene. Eine politische Initiative zielt darauf ab, Bitcoin als "digitales Gold" zu etablieren und die finanzielle Souveränität des Landes zu sichern. Die Pläne sind weitreichend - und dürften für intensive Diskussionen sorgen.Die konservative Partei "Union de la Droite et du Centre" (UDR) hat einen umfassenden Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht. Kern des Vorhabens ist der Aufbau einer nationalen strategischen Bitcoin-Reserve. ...

