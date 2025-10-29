Siltronics Q3 2025 verlief weitgehend wie erwartet und markiert das Tiefpunktquartal des Jahres. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Übergangsphase. Die strukturellen Nachfragetreiber bleiben intakt - das Wachstum im Bereich KI-Server, die Erneuerungszyklen bei PCs und der steigende Gehalt in der Automobilindustrie unterstützen weiterhin eine allmähliche Erholung des Waferverbrauchs. Dennoch verdecken hohe Bestände, insbesondere im Bereich Leistung und Speicher, noch stabile zugrunde liegende Volumina, und die Vorteile des HBM-getriebenen Impulses sind in den Lieferungen noch nicht sichtbar. FabNext entwickelt sich gut, wichtige Kundenqualifikationen wurden abgeschlossen, und die Auslastung wird voraussichtlich bis 2026 stetig ansteigen, was eine bedeutende operative Hebelwirkung ermöglicht, sobald die Volumina normalisiert sind. Während die Bewertung unverändert moderat bleibt (~0,9× P/B 2025E), wird eine anhaltende Neubewertung wahrscheinlich von sichtbaren Bestandsabbauten und einer Margin-Re-Akzentuierung abhängen. Da sich die Aktien nun in der Nähe unseres fairen Wertes befinden, bestätigen wir unsere HOLD-Empfehlung und unser Kursziel von 57,50 EUR, was ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis unter den aktuellen nachteiligen Auswirkungen widerspiegelt. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research