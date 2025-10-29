© Foto: Adyen

Der Niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im dritten Quartal deutlich besser als erwartete Umsatzzahlen präsentieren können. Der Umsatz ist um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 598 Millionen Euro gestiegen. Das starke Ergebnis hat zu einer echten Erholung der Aktie geführt - sie stieg um fast 10 Prozent (Stand: Mittwochmorgen). Nach bisherigen Verlusten von mehr als 4 Prozent seit dem Wochenauftakt, ist die Aktie mit 1.590 Euro wieder auf dem höchsten Stand seit Ende Juni. Jefferies-Analyst Hannes Leitner sprach von einem "starken Wachstum", das sich auf alle wichtigen Regionen erstreckt habe. Das Analystenhaus hat Adyen mit einem Kursziel von 1.835 Euro auf "Buy" belassen. Die …