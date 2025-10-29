© Foto: Wallstreet-OnlineDie Aktie vom Drohnenabwehrspezialisten DroneShield stürzt über Nacht stark ab. Nach den starken Quartalszahlen letzte Woche kommt dies mehr als überraschend.Die Aktie vom Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield erlitt über Nacht starke Kursverluste. In Australien stürzte die Aktie um über 12 Prozent ab, in Deutschland um mehr als 10 Prozent. Im Verlaufe des Morgens hat sich die Aktie vom Absturz nun etwas erholt, die Aktie ist nunmehr knapp 6 Prozent (Stand: Mittwochmorgen) im Minus. Die Aktie ist jetzt nur noch 2,55 Euro Wert. Letzte Woche hat die Aktie einen Kursanstieg verzeichnet: Auslöser dafür waren die Quartalszahlen, die das Unternehmen letzte Woche vorgelegt hat. Das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE