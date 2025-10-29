ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Der Konsens für das diesjährige bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte um fünf Prozent steigen. Auch das Volumen der angekündigten Wiederaufnahme von Aktienrückäufen falle mit zwei Milliarden Euro höher als erwartet aus./rob/gl/ag



