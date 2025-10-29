Die Aktie von Nokia hat einen Kurssprung hingelegt, weil der finnische Telekommunikationsriese einen echten Coup gelandet hat. Nokia wird künftig mit Nvidia kooperieren. Der KI-Gigant investiert rund eine Milliarde Dollar in Nokia und übernimmt damit rund 2,9 Prozent der Anteile. Gleichzeitig schließen beide Konzerne eine Partnerschaft, um die Entwicklung KI-gestützter Mobilfunknetze voranzutreiben. "Telekommunikation ist eine kritische nationale Infrastruktur - das digitale Nervensystem unserer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.