Ein führender Chip-Spezialist rückt ins Zentrum des KI-Booms. Während andere Namen die Schlagzeilen beherrschen, liefert dieser Konzern die Technologie, die Datenzentren, Hochleistungssysteme und Robotik überhaupt erst möglich macht. Nach einer Phase der Konsolidierung gewinnt die Aktie jetzt spürbar an Dynamik und der Aufwärtstrend nimmt an Stärke zu.Mit innovativen Leistungshalbleitern für KI-Infrastruktur und einem starken Automotive-Geschäft öffnet sich für das Unternehmen ein milliardenschweres ...

