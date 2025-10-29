NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A1EWWW0

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.