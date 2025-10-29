ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutsche-Bank-Fondstochter liege über dem Konsens, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Dagegen lägen die berichteten Mittelzuflüsse unter den Erwartungen./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000DWS1007

