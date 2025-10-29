Im Projekt PVCharge untersucht ein vom Fraunhofer IEE geleitetes Konsortium , wie sich das Zusammenspiel zwischen industriellen Photovoltaikanlagen und Ladevorgängen von E-Autos verbessern lässt. Im Fokus stehen dabei größere PV-Anlagen, wie sie etwa auf Supermarkt- oder Firmenparkplätzen errichtet werden können. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE arbeitet im Forschungsprojekt "PVCharge - Multifunktionale Leistungselektronik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net