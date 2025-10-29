Trotz guter Ergebnisse stürzt diese MDAX-Aktie immer weiter ab. Doch bietet die aktuelle Situation eine Kaufchance für Investoren mit rund 102 Prozent an Kurspotenzial? Die Aktie des MDAX-Konzerns Redcare Pharmacy gerät auch am Mittwoch weiter unter Druck, obwohl das Unternehmen eigentlich positive Zahlen vorgelegt hat. MDAX-Aktie stürzt nach guten Nachrichten weiter ab So ist die ehemalige Shop Apotheke im dritten Quartal bei stark steigendem Umsatz ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.