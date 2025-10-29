Anzeige
29.10.2025 12:15 Uhr
AUKTION/Leicht höhere Nachfrage bei zehnjährigen Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage ein. Die Durchschnittsrendite reduzierte sich auf 2,62 Prozent, nach 2,72 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. Oktober: 

=== 
Emission      2,60-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2035 
Volumen       4,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,543 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,378 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,3   (1,2) 
Durchschnittsrend. 2,62%  (2,72%) 
Wertsterllung    31. Oktober 2025 
===

