DJ AUKTION/Leicht höhere Nachfrage bei zehnjährigen Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage ein. Die Durchschnittsrendite reduzierte sich auf 2,62 Prozent, nach 2,72 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. Oktober:

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2035 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,543 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,378 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,2) Durchschnittsrend. 2,62% (2,72%) Wertsterllung 31. Oktober 2025 ===

October 29, 2025 06:43 ET (10:43 GMT)

