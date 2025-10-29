Das französische Unternehmen Withings bietet sein Urinanalyse-Gerät U-Scan nach mehr als zweijähriger Verzögerung jetzt zum Verkauf an. Der Preis ist zwar günstiger als ursprünglich angedacht - doch es gibt Folgekosten. Das ursprünglich für das zweite Quartal 2023 angekündigte Toiletten-Labor vom Health-Tech-Anbieter Withings ist jetzt auf der offiziellen Website des Herstellers bestellbar. U-Scan nutzt verschiedene Kartuschen für unterschiedliche ...

