DIe US-Regierung baut für 80 Milliarden US-Dollar neue Atomreaktoren. Dafür wird nicht nur jede Menge Brennstoff benötigt. Der Uran-Konzern Cameco ist auch am Reaktorbau beteiligt. Die Aktie steigt auf ein Allzeithoch.Die Aktien des kanadischen Uranproduzenten Cameco sind am Dienstag regelrecht explodiert: Mit einem Plus von 23 Prozent auf ein neues Allzeithoch legte der Kurs den stärksten Tagesgewinn seit Jahren hin. Der Grund: Ein spektakulärer Nuklearpakt mit der US-Regierung, der den Bau neuer Atomreaktoren im Umfang von mindestens 80?Milliarden US-Dollar vorsieht. Camecos Börsenwert stieg am Dienstag um umgerechnet 8,7?Milliarden US-Dollar. Die Kanadier halten 49 Prozent an dem …