Der Gewerbeversicherer QBE erhält ab November Unterstützung in seinem Risikomanagement-Team. Tobias Mehl kommt von MRH Trowe als Risk Engineer zum Standort Düsseldorf. QBE hat Tobias Mehl zum Risk Engineer im Risk Solutions Team Europe ernannt, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Mehl startet am 01.11.2025 am Standort Düsseldorf und berichtet an Alberto Conesa, Risk Practice Leader Europe. Die Position ist neu geschaffen. In seiner Rolle unterstützt er die deutschen Underwriter mit technischem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
