Der Gewerbeversicherer QBE erhält ab November Unterstützung in seinem Risikomanagement-Team. Tobias Mehl kommt von MRH Trowe als Risk Engineer zum Standort Düsseldorf. QBE hat Tobias Mehl zum Risk Engineer im Risk Solutions Team Europe ernannt, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Mehl startet am 01.11.2025 am Standort Düsseldorf und berichtet an Alberto Conesa, Risk Practice Leader Europe. Die Position ist neu geschaffen. In seiner Rolle unterstützt er die deutschen Underwriter mit technischem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.