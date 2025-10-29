Der Autobauer verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen kräftigen Gewinneinbruch, schnitt aber besser ab als befürchtet. Dazu hält das Management der Stuttgarter an seinen Jahreszielen fest. Anleger reagieren erleichtert, die Anteilsscheine grüßen von der Spitze des DAX. Mercedes-Benz wurde im abgelaufenen Jahresviertel ausgebremst. In den drei Monaten verkaufte der Konzern zwölf Prozent weniger PKW und Vans als im Vorjahreszeitraum. Vor allem in den beiden wichtigen Märkten China und USA verzeichnete ...

