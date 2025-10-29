Nach der Rettung von KTM vor dem Konkurs folgt jetzt die Kontrollübernahme durch den indischen Zweirad-Giganten Bajaj Auto! Am 19. November steigt die außerordentliche Hauptversammlung der KTM-Mutter Pierer Mobility AG, und danach wird sie nicht nur "Bajaj Mobility AG" heißen, sondern auch einen von den Indern bestimmten Aufsichtsrat bekommen (hier siehst du die derzeitige Besetzung). Ich frage mich, ob es den Indern im oberösterreichischen Mattighofen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer