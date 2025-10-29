In aktuellen Modellgenerationen von Elektro- und Hybridfahrzeugen bestehen die Batteriegehäuse meist aus Aluminium. Mit einem innovativen Konzept aus Stahl bietet Purem by Eberspächer eine "wirtschaftlichere und nachhaltigere Variante mit hoher Sicherheit". Weshalb Aluminium in aller Regel den Vorzug erhält, ist klar: das Gewicht. Aluminium ist deutlich leichter als Stahl, allerdings auch nicht ganz so stabil. Daher müssen die Bauteile für die gleiche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.