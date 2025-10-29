© Foto: Wallstreet-Online

Die Aktie vom britischen Pharmaunternehmen GSK zeigte sich am Mittwoch von der Anhebung der Jahresziele beflügelt.Der Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent, pendelte sich am Morgen bei 2,6 Prozent auf 19,26 Euro (Stand: Mittwochmorgen) ein. Der Kurs war damit auf dem höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren. Zain Ebrahim, Analyst von der Bank JPMorgan, lobte die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr. Außerdem hob Derren Nathan, Leiter der Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown, das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor. Besonders die Bereiche Spezialmedikamente und Impfstoffe trugen maßgeblich zum Wachstum bei: Das …