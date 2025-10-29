EQS-News: BioCina / Schlagwort(e): Personalie

BioCina gibt Ernennung von Dr. Thomas Broudy zum Chief Executive Officer bekannt



29.10.2025 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SAN DIEGO und PERTH, Australien und ADELAIDE, Australien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BioCina, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) im Pharmabereich, gab heute bekannt, dass Dr. Thomas Broudy zum Chief Executive Officer ernannt wurde, um das Wachstum des Unternehmens im Bereich der Entwicklung und Herstellung von biologischen Wirkstoffen und sterilen Arzneimitteln voranzutreiben. Dr. Broudy verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen und CDMO-Branche, darunter in den Bereichen Betrieb, Geschäftsentwicklung und strategische Führung. Vor seiner Ernennung war Dr. Broudy Vorstandsvorsitzender von BioCina und Operating Partner des Life-Science-Portfolios der Bridgewest Group. "BioCina schlägt ein spannendes neues Kapitel auf", sagte Dr. Masood Tayebi, Mitbegründer und CEO der Bridgewest Group. "Tommys tiefgreifendes Verständnis unseres Geschäfts, seine globale Branchenerfahrung und seine nachgewiesene Führungskompetenz machen ihn zur richtigen Person, um das weitere Wachstum und die Innovation von BioCina voranzutreiben. Der Vorstand hat volles Vertrauen in seine Fähigkeit, auf dem von uns geschaffenen starken Fundament aufzubauen und das Unternehmen in seine nächste Phase zu führen." Dr. Broudy fügte hinzu: "Es ist mir eine Ehre, BioCina zu leiten und unsere Mission, CDMO-Dienstleistungen von Weltklasse anzubieten, weiter voranzutreiben. Das talentierte Team, die wissenschaftliche Exzellenz und die Kundenorientierung von BioCina versetzen uns in die Lage, als vertrauenswürdiger globaler CDMO-Partner zu wachsen. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um diese nächste Wachstumsphase zu gestalten." Dr. Broudys Hintergrund umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung, einschließlich Führungspositionen sowohl bei innovativen Biotech-Unternehmen als auch bei ausgelagerten Dienstleistern. Er ist seit 15 Jahren bei der Bridgewest Group und den Portfoliounternehmen der Bridgewest Group tätig. Zuletzt war er als Vorstandsvorsitzender von BioCina an der Gestaltung der Vision von BioCina beteiligt und leitete den operativen Bereich des Geschäfts mit Wirkstoffen und Arzneimitteln. Er war Executive Vice President für Corporate Development & Marketing bei BioDuro-Sundia, einem Unternehmen im Portfolio der Bridgewest Group, und leitete die Markteinführungsstrategie für das integrierte CRDMO-Unternehmen mit 2.500 Mitarbeitern. Unter dem Dach der Bridgewest Group war er zuvor Mitbegründer und CSO von Molecular Response, einer spezialisierten Auftragsforschungsorganisation, die schließlich von Crown Bioscience strategisch übernommen wurde, wo er als Geschäftsführer tätig war und zum erfolgreichen Börsengang an der Börse von Taipeh beitrug. Zuvor war er CEO von January Therapeutics, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf neuartige Nanopartikelformulierungen spezialisiert hat. Zu Beginn seiner Karriere hatte er kaufmännische Positionen bei AltheaDx und Affymetrix inne, führenden Unternehmen im Bereich Genomik und Diagnostik. Dr. Broudy verfügt auch über einen technischen Hintergrund und war als Postdoktorand an der Rockefeller University und der Stanford University tätig, wo er sich mit Wirts-/Mikroorganismus-Genomik befasste. Er promovierte an der Rockefeller University im Labor für bakterielle Pathogenese und Immunologie. BioCina gab kürzlich die Fusion seiner in Adelaide ansässigen Wirkstoffanlage, die sich auf die Produktion von mikrobiellen Proteinen, Plasmiden und mRNA/LNP konzentriert, mit seiner in Perth ansässigen großtechnischen Anlage für sterile Arzneimittel mit Abfüllanlagen für Ampullen, Fläschchen, Kartuschen und Fertigspritzen bekannt. Durch die Fusion erhalten Kunden einen One-Stop-Shop für Wirkstoffe und Arzneimittel - von der klinischen bis zur kommerziellen Phase. Informationen zu BioCina

BioCina ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Biologika und niedermolekulare Wirkstoffe, das die Herstellung von klinischen und kommerziellen Arzneimittelsubstanzen und sterilen Arzneimitteln in höchster Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet. Die Dienstleistungen von BioCina umfassen die Entwicklung und klinische sowie kommerzielle Herstellung von Produkten auf Basis von Mikroorganismen, pDNA, mRNA und LNP sowie die sterile Abfüllung von niedermolekularen und hochmolekularen Produkten in verschiedenen Formaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.biocina.com Informationen zur Bridgewest Group

Die Bridgewest Group ist eine innovative, privat geführte globale Investmentgesellschaft mit einem Privatkapital von über 3 Milliarden US-Dollar. Das 1999 gegründete globale Unternehmen hat sich einen langjährigen Ruf für die Gründung und Skalierung transformativer Unternehmen erworben, um überdurchschnittlichen Erfolg zu erzielen. Die Bridgewest Group nutzt ihr Fachwissen und ihre globale Öko-Community in Schlüsselbranchen, in denen sie die größte Wirkung erzielen kann, darunter Biowissenschaften, Software, Halbleiter und künstliche Intelligenz/Deep Tech. Maßgeschneiderte Finanzinvestitionsdienstleistungen und vielfältige Immobilienbeteiligungen erhöhen das Eigenkapital und unterstützen die Portfoliounternehmen in ihrem Wachstum. Die Bridgewest Group hat ihren Sitz in den USA und investiert vor allem in den USA, Europa, China, Australasien und Indien. Medienkontakt:

BioCina

E-Mail: media@biocina.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806879/Chief_Executive_Officer_BioCina.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346937/BioCina_New_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/biocina-gibt-ernennung-von-dr-thomas-broudy-zum-chief-executive-officer-bekannt-302598343.html



29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News