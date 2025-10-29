Aston Martin senkt seine Entwicklungsinvestitionen um 300 Millionen Pfund. US-Zölle und schwache China-Verkäufe reißen tiefe Löcher in die Bilanz.Der britische Luxusautohersteller Aston Martin hat nach einem erneuten Quartalsverlust seine Entwicklungsinvestitionen um 300 Millionen Pfund (340,7 Millionen Euro) reduziert. Grund für den drastischen Sparkurs sind schwache Absätze in China und neue US-Zölle, die das Geschäft weiter belasten. Das Traditionsunternehmen, bekannt als die Lieblingsmarke von Filmagent James Bond, teilte mit, künftig rund 1,7 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Euro) in die Entwicklung neuer Modelle über fünf Jahre investieren zu wollen - statt der ursprünglich geplanten …

