© Foto: Matthias Balk - dpa

Der Nutzfahrzeugriese Traton überrascht mit starkem Quartalsgewinn trotz rückläufiger Verkäufe und Umsätze. Die Aktie reagiert prompt mit deutlichem Kursplus.Der Nutzfahrzeughersteller Traton hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis stieg auf 668 Millionen Euro, rund 10 Prozent über den Markterwartungen, obwohl das Unternehmen mit schwierigen Märkten in Nordamerika und Brasilien zu kämpfen hat. Scania bleibt das Zugpferd, doch die Zahlen zeigen Bremsspuren Besonders die schwedische Marke Scania glänzte erneut. Sie erzielte einen operativen Gewinn von 468 Millionen Euro und eine Rendite von 11,1 Prozent. Damit übertraf sie die …