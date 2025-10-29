FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen hätten hervorragend abgeschnitten, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht und eine Telefonkonferenz. Die Bewertung der Aktien liege allerdings etwa auf Branchenniveau./ag/edh



ISIN: FR0000120644





