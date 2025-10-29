München (ots) -Improvisiert, mörderisch spannend und in Echtzeit: Am 22. November um 20:15 Uhr bringt Bill Kaulitz jede Menge Energie in "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" in der ARD, ARD Mediathek und im ORF. In seiner Rolle als exzentrischer Partyplaner Angel sorgt er mit Glamour, Witz und der nötigen Portion Chaos für einen schillernden Twist im interaktiven TV-Event. Erstmals wird das beliebte Krimispiel live inszeniert und dabei von den Darstellenden komplett improvisiert.Bill Kaulitz über seine Rolle im mörderischen TV-Special: "Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe. Ich fühle mich sehr geehrt, gefragt worden zu sein, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment."Das Publikum erwartet ein hochkarätiges Ensemble mit Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste eines Dinners in prachtvoller Schlosskulisse. Zu seinem 70. Geburtstag versammelt Brettspiel-Mogul Maximilian Kampstahl seine Familie und Freunde. Doch bevor die Party beginnt und seine Nachfolge verkündet wird, geschieht ein Mord - und alle sind verdächtig. Die Zuschauenden zu Hause können per Anruf oder SMS mitraten, wer der Täter oder die Täterin ist, während ein Live-Publikum gemeinsam mit prominenter Unterstützung versucht, das Rätsel im Studio zu lösen.Als Teil des Spielleiter-Teams begleitet Bill Kaulitz als bunt-schriller Partyplaner nicht nur das Geschehen mit ironischem Charme, sondern sorgt auch mit ausgefallenen Requisiten und Musik immer wieder für überraschende Wendungen. Gemeinsam mit Erzähler Harry (Axel Prahl) und Maestro Maurice (Jan Josef Liefers) kann er aktiv die Handlung beeinflussen und das Krimi-Spiel in neue Richtungen lenken."Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF. Regie führen Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly. Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg. Produzent ist Otto Steiner. Die Redaktion der ARD Degeto liegt bei Christoph Pellander und Niklas Wirth, für den ORF bei Sabine Weber.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.deDie Pressemappe finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de).Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse & MultiplikatorenkommunikationMirja BauerTel.: +49 89 558944 865E-Mail: Mirja.bauer@ard.deARD Degeto FilmCarina HoffmeisterKommunikation und PresseTel.: +49 69 1509 331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.dePR Agentur filmcontactJulia Kainz, Anastasia KorezatkowE-Mail: info@filmcontact.deanastasiakorezatkow@filmcontact.deT: +49 30 27908700Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6147565