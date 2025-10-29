Der Bitcoin stand zuletzt enorm unter Druck und auch Gold hat korrigiert. Einer aktuellen Expertenprognose zufolge werden Anleger aber nur mit einem Asset in der Zukunft Gewinne verbuchen können. Der jüngste Kursrückgang des Bitcoins hat viele Anleger aufgeschreckt - doch für den bekannten Ökonomen und Dauer-Kritiker Peter Schiff ist das erst der Anfang. Der Chef von Euro Pacific Asset Management warnt eindringlich davor, dass die Kryptowährung ...

