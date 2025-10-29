Der Shooter-Klassiker Doom lässt sich auf vielen Plattformen zocken. Was ihr vielleicht noch nicht wisst: Es wurde sogar schon im Weltall gespielt. Ein Entwickler hat den Shooter auf einem ESA-Satelliten zum Laufen gebracht. Egal, ob auf einem Apple-Adapter direkt im Browser oder angetrieben von einer riesigen Kartoffelbatterie: Der Ego-Shooter Doom ist zum Running-Gag der Gaming-Szene geworden. Da fällt es schon fast schwer, eine Plattform zu finden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...