PowerCo Canada hat einen Meilenstein in seinem Gigafactory-Projekt in St. Thomas erreicht und den Baubeginn für drei große Gebäude gefeiert. Mit diesen Arbeiten beginnt offiziell die Entwicklung der größten EV-Batteriefabrik Kanadas, deren Produktionsstart für 2027 geplant ist. Konkret handelt es sich um die ersten Fundamentarbeiten für drei große Gebäude mit einer Gesamtfläche von etwa 79.000 Quadratmetern, wie PowerCo mitteilt. Diese Arbeiten werden ...

