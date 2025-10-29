MAN Truck & Bus hat mit der südafrikanischen Paruk Group einen Vertrag über die Lieferung von 100 vollelektrischen Stadtbussen unterzeichnet. Es handelt sich um Einheiten des Lion's Explorer E, der auf MANs Plattform namens Lion's Chassis E aufbaut. MAN gibt an, nie zuvor so viele E-Busse ins außereuropäische Ausland verkauft zu haben. Das Fundament der bestellten Fahrzeuge vom Typ Lion's Explorer E bildet das 2022 präsentierte Lion's Chassis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net