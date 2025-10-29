© Foto: Erstellt mithilfe von Google Gemini

Dow-Jones-Schwergewicht Caterpillar hat mit seinen am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes deutlich übertreffen können. Caterpillar: Großes Gerät im Einsatz auf mehreren Zukunftsfeldern Ein Plus von 44,6 Prozent in diesem Jahr ist Anlegerinnen und Anlegern des Großgeräteherstellers Caterpillar offenbar noch nicht genug! Nach überraschend starken Quartalszahlen legt die Aktie des schwergewichtigen Dow-Jones-Wertes am Mittwochmittag um mehr als vier Prozent zu. Das Unternehmen profitiert einerseits von stark gestiegenen Rohstoff- und Edelmetallpreisen und andererseits vom anhaltenden KI-Boom. Die hohe Bewertung könnte jedoch zum Problem werden und weitere …