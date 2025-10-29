Erfurt (ots) -Im November 2025 erweitert KiKA sein Angebot um actionreiche Animationsserien, die das Publikum mit spannenden Geschichten und starken Botschaften begeistern werden. Ab 3. November 2025, um 18:20 Uhr starten mit "Team Nuggets" und ab 9. November 2025, um 19:00 Uhr mit "Die drei Musketiere - Eine für alle, alle für Eine" (beide ZDF) mitreißende und mutmachende Animationsserien. Beide Animationsserien können auch online auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) gestreamt werden. Untertitel sind verfügbar.Bei "Team Nuggets" warten liebevoll gestaltete Charaktere darauf, Vorschulkinder in ihre bunte und chaotische Welt mitzunehmen. Das quirlige Küken Karla erlebt mit seinen Schulfreund*innen spannende Alltagsabenteuer in und außerhalb der Schule - vom geheimnisvollen Besuch bei Plonk, dem freundlichen Alien, über die Aufregung rund um ein ganz und gar ungewöhnliches Haustier bis hin zur chaotischen, aber herzerwärmenden Theateraufführung in der Schule.Die preisgekrönte 3D-Animationsserie überzeugt mit temporeichen Geschichten und Humor. Im Mittelpunkt stehen Botschaften über Freundschaft, Zusammenhalt und Empowerment, die auf unterhaltsame und kindgerechte Weise vermittelt werden. 2023 wurde die Serie beim Festival Cartoons on the Bay mit dem Pulcinella Award in der Kategorie Beste Vorschulserie ausgezeichnet."Team Nuggets" ist eine Produktion von SPARRE PRODUCTION in Koproduktion mit GODO FILMS und DR (DÄNEMARK). Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Karsten Klüner.In "Die drei Musketiere - Eine für alle, alle für Eine" geht es noch rasanter zu. Frei nach dem Klassiker von Alexandre Dumas erzählt die Serie die bekannten Abenteuer neu - mit weiblichen Hauptfiguren, Humor und Action. In Paris des Jahres 1613 führen Olivia, Isa und Inés ein geheimes Doppelleben am Hof des Königs. Eines Tages stößt Charlotte aus der Provinz hinzu, die den Traum verfolgt, ein Musketier zu werden. Schon bald kämpft sie an der Seite der drei Musketiere gegen Kardinal Richelieu, die zwielichtige Milady und andere Bedrohungen für König Louis.Die 52-teilige Animationsserie ist bereits ab 6. November 2025 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) online-first verfügbar. Produziert wurde die Serie von Mediawan Kids & Family gemeinsam mit dem ZDF und ZDF Studios sowie RaiKids und France Télévisions als Koproduzenten. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Jutta Trauer.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6147598