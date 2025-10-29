© Foto: Kamran Jebreili - AP

Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing meldet für das dritte Quartal ein kräftiges Umsatzplus und eine deutlich verbesserte Cashflow-Situation - trotz hoher Sonderbelastungen.Der US-Flugzeugbauer Boeing hat mit seinen Zahlen zum dritten Quartal gemischte Signale gesendet - doch die wichtigsten Kennzahlen zeigen klar nach oben. Zwar bleibt der Konzern tief in den roten Zahlen, doch der Cashflow verbessert sich rasant, die Auftragslage ist robust wie lange nicht, und bei den Auslieferungen wurde der höchste Stand seit sieben Jahren erreicht. Nach Jahren der Krise hatte Boeing zuletzt mit Großaufträgen punkten können - darunter ein 8-Milliarden-Deal mit Turkish Airlines und ein …