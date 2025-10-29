© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoCVS Health schreibt Milliarden ab, hebt aber dennoch die Gewinnprognose an. Der Konzern kämpft mit Problemen im Gesundheitsgeschäft und sieht Chancen.Der US-Gesundheitskonzern CVS Health hat seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn überraschend angehoben, obwohl das Unternehmen eine milliardenschwere Abschreibung auf Teile seines Gesundheitsgeschäfts vornimmt. Der Konzern verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 3,13 US-Dollar je Aktie, ausgelöst durch eine Wertminderung von 5,73 Milliarden US-Dollar. Betroffen sind unter anderem die hausinternen MinuteClinics, der Primary-Care-Anbieter Oak Street Health und Signify Health, das Hausbesuche anbietet. Abschreibung …Den vollständigen Artikel lesen ...
