SYDNEY, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MOVUS (jetzt Teil von Infinite Uptime Inc.), ein australischer Pionier im Bereich industrieller Anlagenintelligenz, wurde mit dem "Mining Beacon Breakthrough Innovation Award" auf der "International Mining and Resources Conference (IMARC) 2025" ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den Beitrag von MOVUS zur Umgestaltung der Anlageninstandhaltung in der Bergbauindustrie durch seine bahnbrechende Innovation im Bereich der intelligenten industriellen Überwachung, die nahtlos mit seiner cloudbasierten, präskriptiven KI-Plattform PlantOS zusammenarbeitet. Die IMARC, die vom 21. bis 23. Oktober 2025 in Sydney, Australien, stattfindet, gehört zu den weltweit einflussreichsten Veranstaltungen für die Bergbau- und Rohstoffindustrie. Die Veranstaltung brachte über 10 000 Delegierte aus mehr als 120 Ländern zusammen, darunter führende Regierungsvertreter, Bergbauunternehmen, Investoren sowie Technologieinnovatoren, die sich gemeinsam auf Nachhaltigkeit, Innovation und operative Exzellenz konzentrierten. MOVUS überzeugte mit Live-Vorführungen seiner PlantOS-Plattform, welche Betreiber anlockte, die sich für intelligentere, KI-gestützte Entscheidungsfindung zur Optimierung von Zuverlässigkeit, Produktivität sowie Effizienz interessieren. Der Mining Beacon Breakthrough Innovation Award zeichnete MOVUS für seine bahnbrechende Innovation aus, die fortschrittliche Hardware mit einer KI-gestützten Analyse-Engine kombiniert. Das Herzstück ist Ultra vSense, der weltweit erste piezoelektrische Sensor, welcher Vibrations-, Temperatur- und Drehzahlmessung in einem einzigen kompakten sowie robusten Gerät vereint, das für die härtesten Bedingungen im Bergbau ausgelegt ist. Ultra vSense überträgt Echtzeitdaten an PlantOS, die "Industrial Prescriptive AI-Plattform", welche Fehlerdiagnosen und präskriptive Empfehlungen ermöglicht. Die Jury stellte fest: "Die Innovation von MOVUS geht einige der wichtigsten Herausforderungen der Branche an, indem sie mehrere Sensoren an verschiedenen Standorten ersetzt und Kunden hilft, ihre Kosten um bis zu 40 % zu senken sowie gleichzeitig ein neues Niveau an Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit im Bergbau zu erreichen." Karthikeyan Natarajan, Co-Geschäftsführer von Infinite Uptime Inc., sagte: "Der Mining Beacon Breakthrough Innovation Award feiert mehr als ein Produkt; er würdigt eine Denkweise einer sich im Wandel befindlichen Industrie. Bei Infinite Uptime stellen wir uns vor, wie komplexe industrielle Abläufe vor sich gehen, indem wir Daten, künstliche Intelligenz sowie umfassendes Fachwissen kombinieren, um Ausfälle vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie auftreten, und um die Produktionskosten zu senken. Diese Anerkennung bestätigt unsere Mission, Zuverlässigkeit zu einer Wissenschaft zu machen und die weltweit führenden Hersteller dabei zu unterstützen, intelligentere, sicherere und nachhaltigere Betriebe aufzubauen." Malcolm Schulstad, Betriebsleiter von MOVUS, fügte hinzu: "Die IMARC war eine großartige Woche für MOVUS. Wir hatten großes Interesse von Bergbauunternehmen und Partnern, die ihre Wartungspraktiken mit PlantOS modernisieren wollten, und die Verleihung des Innovationspreises zeigt, wie ein australisches Unternehmen eine Technologie liefern kann, die der Industrie hilft, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Kosten zu senken und den Betrieb sicherer zu machen. Es ist ein Privileg, Teil der Bergbaugemeinschaft zu sein." Informationen zu MOVUS: MOVUS (jetzt Teil von Infinite Uptime Inc. ) ist ein australischer Technologie-Innovator, der durch intelligente, skalierbare Überwachungslösungen die Lebensdauer von Industrieanlagen verlängert, ungeplante Ausfallzeiten reduziert und einen nachhaltigeren Betrieb unterstützt. Angetrieben von PlantOS , der weltweit am häufigsten von Anwendern geprüften Plattform für präskriptive KI, kombiniert MOVUS KI-gestützte Erkenntnisse, kontinuierliche Diagnosen sowie praktische Unterstützung, um Branchen dabei zu helfen, mit Leichtigkeit und Präzision von prädiktiver zu präskriptiver Instandhaltung zu wechseln. https://movus.com.au/ Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807164/Award_Ceremony.jpg

