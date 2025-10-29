Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) bekräftigt ihre langjährige Partnerschaft mit dem Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) und startet die Auditierung und Zertifizierung nach dem weiterentwickelten DStV-Qualitätssiegel (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/dstv-qualitaetssiegel?utm_source=presseportal&utm_medium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-10-28). Das überarbeitete Regelwerk kombiniert den spezifisch auf Steuerberatungskanzleien zugeschnittenen Ansatz mit den Anforderungen der internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 und führt so zu einem Plus an Wirksamkeit, Transparenz und Marktakzeptanz. Ein weiteres Plus des DStV-Qualitätssiegels 2.0 ist die Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit wird die Qualitätssicherung in Steuerberatungskanzleien auf eine neue, rechtssichere und international anschlussfähige Basis gestellt.Langjährige Partnerschaft und ausgewiesene Audit-ExpertiseSeit vielen Jahren ist die DQS vom DStV zugelassener Zertifizierungspartner und verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Auditierung und Zertifizierung von Steuerberatungskanzleien. Die Auditorinnen und Auditoren der DQS sind nach DIN EN ISO/IEC 17021-1 akkreditiert und erfüllen höchste Anforderungen an Kompetenz, Methodik und Unabhängigkeit. Damit gewährleistet die DQS, dass alle Zertifikate auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit basieren - unabhängig davon, welches Auditteam eine Kanzlei prüft. Dieses sogenannte Äquivalenzprinzip sichert objektive, nachvollziehbare Ergebnisse und einen bundesweit einheitlichen Qualitätsstandard.Kombination aus branchenspezifischem Ansatz und ISO 9001Das DStV-Qualitätssiegel 2.0 baut auf der Norm DIN EN ISO 9001:2015 auf und erweitert sie um die berufsrechtlichen und mandatsspezifischen Anforderungen der Steuerberatung. Es definiert die Struktur eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems entlang der vier zentralen Elemente Strategie, Kanzleimanagement, Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse.Mit der Weiterentwicklung zur Version 2.0 wurden aktuelle Themenfelder aufgenommen - darunter Digitalisierungsstrategie, Marktpositionierung, Chancen- und Risikobewertung, Personalmanagement sowie ein verbindlicher Managementbericht. Damit unterstützt das Siegel Kanzleien dabei, strategische und operative Fragen des Kanzleimanagements systematisch und messbar zu gestalten."Mit dem DStV-Qualitätssiegel 2.0 verbinden wir das Beste aus zwei Welten: die branchenspezifische Exzellenz der Steuerberatung und die internationale Vergleichbarkeit von ISO 9001. Kanzleien gewinnen damit ein Qualitätssystem, das praxisnah wirkt und Vertrauen schafft", betont Hubert Spahn, Auditor und Compliance-Experte der DQS.Kanzleien, die bislang nur das DStV-Qualitätssiegel geführt haben, werden künftig im Rahmen der DAkkS-Anerkennung automatisch auch nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung gilt drei Jahre und wird durch jährliche Überwachungsaudits ergänzt - eine Angleichung an die ISO-Systematik, die Kontinuität und Vertrauen schafft.Mehr Wirksamkeit im Kanzlei-QMDas auditierte Kanzleimanagementsystem nach dem DStV-Qualitätssiegel 2.0 trägt unmittelbar zur Wirksamkeit des Qualitätsmanagements in Steuerkanzleien bei. Es fördert strukturierte Prozesse, verbessert das Fristen- und Risikomanagement und steigert die Mandantenzufriedenheit. Gleichzeitig unterstützt es Kanzleien bei zentralen Zukunftsfragen - von der Digitalisierung über die Personalbindung bis zur Kanzleinachfolge. In einer zunehmend digitalen und regulierten Branche wird das Siegel so zu einem sichtbaren Zeichen für Qualität, Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung.Mehr Informationen zum DStV-Qualitätssiegel finden Sie auf der Webseite der DQS. (https://www.dqsglobal.com/de/zertifizieren/dstv-qualitaetssiegel?utm_source=presseportal&utm_medium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-10-28)+++DQS - Leveraging Quality, Driving SuccessDie DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 3.000 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 125.000 Audittage in mehr als 60 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.com/de/Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dehttps://www.dqsglobal.com/de/Original-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/6147648