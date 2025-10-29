Wien (www.fondscheck.de) - Netfonds hat Kaufverträge zum Erwerb von zwei Fondsinitiatoren unterzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Zudem sei ein Schweizer Fondsinitiator, der als lizenzierter Portfoliomanager in der Schweiz zugelassen sei, erworben worden. Das habe der Hamburger Finanzdienstleister in einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben. Damit werde Netfonds künftig auch aktiv in der Schweiz vertreten sein und unter anderem den angeschlossenen Fondsberatern den vertrieblichen Zugang in die Schweiz ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
