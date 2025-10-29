Wien (www.fondscheck.de) - Der Trend zu passiven Indexfonds setzt nicht nur die aktiven Fondsmanager unter Druck, sondern auch die klassischen Vertriebsstrukturen, so die Experten von "FONDS professionell".Banken und Versicherungen würden zwar nach wie vor den Fondsvertrieb in den meisten europäischen Ländern dominieren, so Morningstar-Analyst Thomas DeFauw. "Aber vor allem BlackRock konnte Marktanteile gewinnen und profitiert dabei von Zuflüssen in seine iShares-ETFs, die die traditionellen Vertriebsnetze umgehen", erkläre DeFauw anlässlich der Veröffentlichung der "Fund Family Digest"-Studie von Morningstar. ...

