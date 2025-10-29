Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat im dritten Quartal unter dem Strich 12,1 Milliarden Euro an Neugeld eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitgeteilt. Demnach seien allein auf den Geschäftsbereich "Passive", der die börsengehandelten Fonds (ETFs) der Marke Xtrackers umfasse, alleine 10,3 Milliarden Euro an Nettomittelzuflüssen entfallen. Daneben hätten die Bereiche alternative Investments sowie Geldmarkt Zuflüsse aufgewiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
