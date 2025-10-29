Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat im dritten Quartal unter dem Strich 12,1 Milliarden Euro an Neugeld eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitgeteilt. Demnach seien allein auf den Geschäftsbereich "Passive", der die börsengehandelten Fonds (ETFs) der Marke Xtrackers umfasse, alleine 10,3 Milliarden Euro an Nettomittelzuflüssen entfallen. Daneben hätten die Bereiche alternative Investments sowie Geldmarkt Zuflüsse aufgewiesen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.